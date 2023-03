Autant écrire qu’il n’y a pas eu de miracle au Scailmont et que bien que très courageuse et attentive aux conseils prodigués, la “classe biberon” manageoise a surtout pu se rendre compte du fossé existant entre équipes d’âge et la D3. Cette partie permettait aussi à Michel Errico, le T1 local, de passer en revue l’ensemble de son effectif et aux doublures alignées de prouver leurs qualités en se montrant sous leur meilleur jour. On notait ainsi la toute première titularisation d’ Ugo Bonnet dans les buts hennuyers. “J’ai été prévenu voici 15 jours que je jouerais et j’ai été bien encadré et encouragé par mes coéquipiers plus expérimentés. J’aurais préféré un autre résultat et qualifierai ma prestation d’aujourd’hui de moyenne.”, expliquait avec beaucoup d’humilité le jeune portier qui avait pourtant gardé longtemps son équipe dans le match au prix de quelques belles interventions mais qui se reprochait de ne pas être mieux intervenu sur le second but visiteur.

Manage : Bonnet ; Menghini (46e Lintermans (76e Albanese)),Campion, Chebaïki, Debauque ; Dauby (26e Furia), Descotte (60e Broos), Depril, Di Vrusa ; Laurent.

Couvin : Eugène ; Duchène, Sobry, Murrone, Galante (76e Delpire) ; Perot (82e Goosens), Gillis, Wackers, N.Deppe (90e Tsongo), Davrichov (62e Q. Deppe) ; Pratz.

Avertissements : Sebaihi, N. Deppe.

Les buts : 14e et 90e Gillis (0-2)