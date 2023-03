"Je me prépare à quitter Binche, indique Marvin. Je ne suis pas du genre à faire des vagues, même si je ne comprends pas trop mon écartement. Je n’ai de problèmes avec personne, c’est le principal. Binche reste mon club, mais après avoir beaucoup donné et vu la situation actuelle, j’ai préféré prendre cette décision. Pourtant, Binche, mon fils y joue, c’est à deux minutes de chez moi, mais nul n’est prophète en son pays et encore une fois, ce choix est difficile. Attention, je reste totalement concerné jusqu’en fin de saison. Je suis un compétiteur."

"Encore envie de jouer."

A bientôt 35 ans, Marvin veut se lancer un nouveau défi. Peut-être et sans doute le dernier. "Je vais prendre mon temps et en fonction des possibilités qui s’offrent à moi, je prendrai ma décision. Je pourrais par exemple signer comme doublure quelque part, mais d’un autre côté, j’ai encore très envie de jouer. Donc, on verra. Je pèserai le pour et le contre en fonction de ma vie de famille, en sachant qu’évidemment, je vais continuer à suivre mon fils dans sa progression."