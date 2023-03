Walking Foot et handifoot : Grande première francophone pour le RFCE Maurage

Pour le football en marchant, le concept Old Stars lancé à Maurage sera une première du côté francophone si on en croit notre interlocuteur. “Il existe un club à Eupen et aussi plusieurs en Flandre mais rien encore du côté francophone”, sourit-il. “Ce concept touche tous les publics et tous les âges : personnes âgées, en limitation physique, déficientes, en revalidation… Ce sera une section loisir chez nous. Ce n’est pas encore reconnu par l’ACFF. Ce volet peut, au final, dépendre de plusieurs fédérations (ACFF- LHF-FéMA- Enéosport -Adeps) et des réductions pourraient avoir lieu sur les cotisations ou les assurances. Nous innovons et cela suscite déjà un très grand intérêt au niveau des fédérations et de notre entourage. Un groupe initial (10 à 12 personnes) est déjà constitué pour lancer l’activité début avril. Le potentiel de cette nouvelle section Foot Loisir est énorme et repose sur la qualité du matériel, de l’encadrement, de l’accueil, de la politique et de l’esprit familial du club mais aussi sur le soutien de toutes les fédérations concernées par cette nouvelle discipline et l’inclusion des personnes à déficience.”

Avec ces nouvelles offres, le RFCE Maurage va proposer du foot pour tout le monde et tous les âges. Cela pourrait aussi faire vivre les nouvelles installations de l’Etincelle en journée quand les footballeurs n’ont pas encore pris possession du terrain. “À Maurage, il n’y a plus vraiment de cafés où les gens peuvent se retrouver”, lance Jonathan Christiaens, le président du club. “Avec cette initiative, on veut aussi créer du lien social, se retrouver tous ici et lutter contre l’isolement.”

Ils ont déjà quelques rendez-vous fixés outre le lancement en avril. Le 1er juin, une journée de sensibilisation avec la Fédération des multisports adaptés et l’ACFF est prévue. Le 1à octobre, ce sera une matinée démo à la journée multisports d’Enéosport de Braine-le-Comte. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : patricemoulard@gmail.com.