Quentin Louagé apporte sa pierre à l’édifice binchois : “Le maintien constitue l’objectif prioritaire”

En enfilant la liquette de la RUS Binchoise, l’ex-capitaine des Loups n’a donc pas changé d’univers, celui de la D2 ACFF. Et si un rôle de médian lui est toujours dévolu, le contexte est sensiblement différent. “Avec la RAAL, il était coutumier d’avoir le monopole du ballon et d’être confronté la plupart du temps à un bus parfois compliqué à contourner (sic). Avec Binche, et vu son statut de Petit Poucet, l’approche tactique est évidemment tout autre, avec davantage d’espaces pour nous exprimer.”

D’autre part, ne pas jouer à tout prix le haut du pavé n’altère en rien le plaisir que Louagé a de s’éclater et de participer activement à l’honorable comportement de ses nouvelles couleurs. “Nous n’avons pas à rougir de cette huitième place qui est la nôtre actuellement. Binche ne fait vraiment pas tache à cet échelon inédit.”

Pouvoir achever l’exercice en cours dans la colonne de gauche, c’est évidemment un objectif louable, même si la fin du calendrier de la RUSB s’annonce ardue à souhait avec, notamment au programme, Stockay, Tubize, La Louvière-Centre, Meux, Warnant et Verlaine. Autant d’adversaires qui se situent au-dessus des Lions et autant d’occasions pour Louagé et ses partenaires de se piquer au jeu, celui du trouble-fête que Binche avait brillamment tenu en début de saison, en matant d’entrée de jeu, et successivement, Tubize et Meux.

”Après deux montées, l’objectif du club est d’assurer le maintien. Ce n’est pas souhaitable pour Binche de brûler les étapes”, poursuit le joueur, sincèrement ravi d’avoir déposé son sac à la rue du Cœur Dolent. “Sur et en dehors du terrain, nous formons une chouette bande de potes misant sur la solidarité, même quand les résultats ne sont pas ceux escomptés.”

Plus très loin d’entrer dans une nouvelle décennie (il aura 30 ans le 30 décembre prochain), Quentin pourrait faire du Stade Aimé Vachaudez sa dernière escale. “J’ai encore deux ans de contrat, mais je n’envisage pas de tirer indéfiniment sur la corde. Privilégier la vie de famille, partir en vacances à mon aise, j’y songe après avoir fait tellement de sacrifices…”