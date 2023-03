Manage doit composer avec une pléthore d’absences avant d'affronter le Leo

”Il faudra en effet faire la balance entre fraîcheur relative et manque de compétition. Cela constitue à mon sens une arme à double tranchant et il conviendra de gérer quasi individuellement les retours. On sait aussi qu’un joueur revenant de blessure plus ou moins importante bénéficie durant huit à dix jours d’une certaine phase d’euphorie qu’il faudra aussi maîtriser pour éviter la rechute. Les six joueurs concernés sont touchés de plus à des niveaux variés allant d’une opération à la main à des soucis de ligaments croisés. C’est dire s’il faudra viser juste avec les programmes de réadaptation”, nous confiait Michel Errico, l’entraîneur du Scailmont au soir d’un revers face à Couvin où une véritable classe biberon avait été alignée.

”Certes, cela permet aux jeunes de voir le chemin qu’il leur reste à parcourir, mais il faut bien avouer qu’intégrer autant de “gamins” en une fois n’est pas la meilleure des solutions. Les cadres ne peuvent en effet pas distiller leurs précieux conseils et ils en deviennent livrés à eux-mêmes ce qui explique parfois de légitimes prestations en dents de scie dont on ne peut se satisfaire pleinement. Ce n’est donc pas la solution idéale, mais nous y sommes forcés pour l’instant”, concluait le mentor des Centraux avant son déplacement au Leo.