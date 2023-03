”Tous les matchs ont quelque chose de spécial. Maintenant, ça me fera plaisir de revoir des joueurs avec lesquels j’ai passé une demi-saison et réalisé la préparation, confie Yady. À présent, je défends le maillot de la RAAL et nous allons tout faire pour aller gagner à Visé et permettre à La Louvière de monter, ce qui reste l’objectif. En plus, comme nous venons de perdre le derby face aux Francs Borains, il est important de ne plus gaspiller de points, et ce, pour ne rien regretter.”

Depuis son arrivée, Yady a eu le temps de faire connaissance avec le staff et l’ensemble du groupe et il se sent très à l’aise à ce niveau. “Franchement, le groupe vit très bien. Un joueur connaît des moments plus difficiles et d’autres inoubliables. C’est le cas de chaque footballeur. Arriver dans un nouveau club en milieu de saison n’est pas la chose la plus facile, mais je me sens en confiance. Je m’entends bien avec mes coéquipiers. Le staff m’aide beaucoup également. Le coach parle souvent avec moi. C’est important. Je reçois du soutien et je suis vraiment heureux d’être là. Je n’ai aucun regret.”

"Dix matchs très importants."

Face à Visé, Yady espère que la RAAL va reprendre sa marche en avant. “Quelle que soit la physionomie de la rencontre, on doit revenir avec les trois points. Il faut relever la tête après le match contre les Francs Borains où nous avons quand même été pénalisés en nous retrouvant à dix. On doit avoir le même état d’esprit que contre les U23 de Louvain. Il faut avancer. Il reste dix matchs et chacun d’entre eux sera très important pour atteindre nos objectifs. Je veux aider ce groupe à y parvenir.”