La Raal dans l’inconfort : “Zéro sur six, c’est plutôt rare chez nous”

La Raal savait que ce déplacement en bord de Meuse n’aurait rien d’une promenade de santé, un dimanche de Laetare qui plus est. Au bout du compte, les Louviérois, pourtant largement dominants, ont laissé filer l’occasion de bien rebondir après leur faux pas face aux Francs Borains, qui avaient (re) planté le décor la veille en se payant le scalp du RFC Liège. “Zéro sur six, c’est plutôt rare chez nous (NdlR : le second de la saison)”, soulignait Fred Taquin. “Il faudra s’en relever parce qu’il va nous mettre dans l’inconfort.”

Cette défaite à Visé, concédée à vingt minutes du terme sur ce qui fut pratiquement la seule réelle occasion adverse, s’explique en grande partie par le problème qui tenaille les Loups depuis belle lurette : le défaut de concrétisation.

Certes, toutes les occasions de la Raal n’ont pas été flagrantes de danger. Mais quand l’une d’elles s’est présentée de façon très concrète sous la forme d’un penalty, dans la foulée du but d’ouverture, Badibanga s’est permis le luxe de la galvauder en frappant sur le poteau ! “Je pense que nous méritions d’inscrire un petit but avant celui de Visé, ne fût-ce que pour nos intentions de jeu, même si notre adversaire a livré un bon match lui aussi. Nous aurions pu gérer la rencontre différemment. Le penalty ? Il aurait dû gonfler notre capital confiance pour terminer la rencontre en boulet de canon. Il a malheureusement scellé notre sort.”