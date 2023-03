Frédéric Taquin : "il nous faut impérativement les trois points"

"A l’aller, nous menions 0-1 avant d’être battus. Jusqu’alors, nous étions au-dessus du lot dans ce championnat mais cette défaite nous a plongés dans une série de résultats plus moyens. Heist possède une équipe athlétiquement très puissante qui ne lâche rien. Notre plus grande faiblesse a été de croire que nous étions plus forts et dès que nous avons baissé la garde, eux ont pris le dessus au niveau athlétique et nous ont cassés en deux, relate le T1 de la RAAL. Mais quoi qu’il en soit, si nous voulons encore continuer à croire à la troisième place, nous devons impérativement prendre les trois points."

Les Louviérois ont appris la bonne nouvelle : ils sont en ordre de licence pour la D1B. Maintenant, Frédéric Taquin entend terminer le plus haut possible afin de ne pas spéculer sur des problèmes de licence chez des concurrents comme l’Olympic ou les Francs Borains. "On ne veut pas monter en terminant neuvièmes, assure le coach. Les Francs Borains ont quatre points d’avance. En tant que compétiteurs, on veut gagner chaque semaine. Pour une équipe montante, nous sommes très bien classés et toujours en course et ça, c’est positif."

"Nous n'avons plus de joker"

La RAAL est restée muette pendant 180 minutes. C’est donc en matière d’efficacité qu’il faudra rectifier le tir. "Face à Visé, nous avons eu entre dix et quinze frappes. Nos adversaires ont frappé une fois et ça a été suffisant. Nous devons mieux gérer ce paramètre, ainsi que les deuxièmes ballons. Etre à plusieurs dans le rectangle est toujours important, mais il faut savoir comment on veut jouer. Un jeu direct vers l’avant nécessite une grande efficacité de la part de votre attaquant tandis que le jeu de position par paliers permet de se retrouver à cinq ou six dans la surface. Nous sommes une équipe en mutation. On garde la possession mais avec un jeu peut-être un peu plus direct car le pressing adverse devient plus intense. Nous travaillons là-dessus mais il faut du temps. Il faut trouver le bon équilibre."

Si la RAAL veut atteindre ses objectifs, elle n’a plus le droit à l’erreur. "Nous n’avons plus le luxe de brûler de joker", prévient Frédéric Taquin.

L’entraîneur pourra compter sur un Nelson Azevedo revenu aux affaires depuis un moment déjà et qui se sent bien. "A mon retour, je savais que j’allais souffrir pendant quelques semaines, mais j’ai bien travaillé pour revenir en forme."

Nelson sait que les adversaires ne lui laissent plus un seul mètre de liberté et que la RAAL est attendue partout. Il espère que son équipe va regagner en efficacité. "Je suis apte à donner mon maximum. J’ai déjà évolué en neuf ou en dix et c’est peut-être en dix que je me sens plus à l’aise. Un profil comme Bangoura me sert vraiment de point d’appui alors que le jeu de Soumaré est différent. Lui peut aussi jouer en dix. De toute façon, nous devons gagner contre Heist sinon, finir troisième sera compliqué."

Le noyau de la RAAL : Herman, Faye (qui sera suspendu deux matchs après cette rencontre), Corneillie, Pau, Vanzo, Francotte, Bangoura, Azevedo, Camara, Fiore, Badibanga, Baininwa, Calant, Lambo, Gobitaka, Gueulette, Franco, Tcheoude, Soumare (de retour), Angiuli. Libertiaux et Vanhecke restent à l’infirmerie.