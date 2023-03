La Raal comme à l'entraînement face à Heist

C’est sur le synthétique des installations de la Wolves Academy de Strépy et non au Tivoli que cette seconde partie à huis clos débutait. Leur lieu habituel d’entraînement semblait inspirer les Loups qui, face à un adversaire « aux abonnés absents », mettaient à peine une demi-heure pour enfiler trois buts. Bien organisés et forcément libérés de toute pression, les locaux géraient parfaitement les choses et cela même si dans le 3e quart d’heure leurs hôtes mettaient un peu plus le nez à la fenêtre.