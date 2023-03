Le RFB grâce à un but de Boulenger d’entrée de jeu

Dès la mise en jeu, les Verts se portaient à l’attaque et obtenaient un corner que donnait Chevalier, Boulenger sautait plus haut que tout le monde et croisait parfaitement sa tête pour ouvrir le score. Au fil des minutes, les Anversois montraient le bout du nez, passant assez régulièrement du côté droit via Bastiaensen, alertant une première fois Saussez par un tir de Brandt. Peu avant la pause, Boulenger manquait de peu le break de la tête, suite à un centre de Diallo.