Des Loups en démonstration face à Heist

Il est vrai que dans le magnifique écrin que constitue leur centre de Strépy où se disputait ce second match à huis clos, les Loups ont été en démonstration de bout en bout. Heist, particulièrement peu inspiré, voire démobilisé, n’a jamais rien pu face à des déferlantes offensives multiples et variées. Jeu court, long, passes incisives, tirs cadrés, la RAAL a complètement dominé son sujet.

Les plus difficiles observateurs regrettaient néanmoins qu’en se créant deux petites occasions sur l’ensemble de la partie, les Flandriens soient parvenus à inscrire autant de buts. “Ne boudons surtout pas notre plaisir, profitons de ce beau succès et mettons cela sur un bien légitime relâchement”, terminait on ne peu plus satisfait de sa soirée, le mentor des Verts.

RAAL : Herman ; Calant, Corneillie, Faye (79e Angiuli), Francotte ; Gueulette, Pau, Vanzo, Franco (51e Azevedo) , Badibanga (65e Bangoura), Soumare (79e Fiore.

Heist : F. Van Aerschot ; Sabhaoui, Vander Cauter, Peers (46e Hannach), Lemmens ; Benhamou, Absisan, S. Van Aerschot ; Feirrera-Carasco (70e Colman) ; Troonbeeckx (70e Jannes), Orye.

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Benhamou, Pau,

Les buts : 7e Badibanga (1-0), 14e Soumare (2-0), 23e Gueulette (3-0), 60e Badibanga (4-0), 62e Pau (5-0), 65e Peers (5-1), 86e Bangoura (6-1), 88e Colman (6-2).