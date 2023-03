Les Francs Borains ont assuré l’essentiel

Trois jours après la désillusion à Boom, quelques changements ont été effectués, notamment en repassant en 4-4-2. Cela a plutôt bien fonctionné, puisque les Francs Borains se sont imposés à Hoogstraten, grâce à un but, en début de partie, de Benjamin Boulenger qui décroisait une tête suite à un corner de Chevalier. “Je voulais être plus dominant dans l’entrejeu. Chacun devait gérer sa tâche plus facilement. Ceci dit, ce n’était pas évident d’avoir la maîtrise du jeu sur un tel terrain, et face à cette équipe dont le classement m’étonne. Hoogstraten a eu la possession et a beaucoup insisté sur son côté droit”, précisait Arnauld Mercier.