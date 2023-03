Les Namurois pressaient haut dès l’entame de la partie pour mettre sous pression la jeune défense locale. Cela fonctionnait plutôt bien et les opportunités aischoises étaient nombreuses. À la demi-heure on pensait que la partie basculait avec l’exclusion de Descotte et le penalty transformé dans la foulée par Dethier mais à son tour, Broos, le gardien visiteur, prenait prématurément le chemin des vestiaires.

À dix contre dix, les deux équipes, sous une pluie battante et sur un terrain de plus en plus gras, ne manquaient pas d’engagement mais avaient bien du mal à jouer un football académique.

Dès la reprise, Gécé faisait 0-2 et signait la fin des illusions locales, du moins le pensait-on car avec beaucoup d’abnégation, Manage ne baissait pas les bras et venait de plus en plus souvent inquiéter ses hôtes. Plus rien n’était toutefois inscrit et c’est une nouvelle défaite que devaient enregistrer les Verriers.

”Heureusement, nous gardons une belle solidarité et une volonté sans faille. Cela n’est pas facile à gérer mais le groupe reste très soudé. Il faut absolument redresser la barre au plus vite et cela même si les prochains adversaires sont costauds. Un petit but et même un nul n’aurait pas, je pense, constitué un scandale”, observait Valentin Debauque, le capitaine hennuyer.