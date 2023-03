Le Rugby club de Soignies, champion de Belgique avec les Réserves/Espoirs: "Une passerelle vers la D1"

"Ça fait super plaisir", s’enthousiasme Gaspard Dascotte, le capitaine, en civil malheureusement pour soulever la Coupe. "Ça fait des années qu’on a le niveau en 2, qu’on est bon, qu’on fait le travail mais on ne réussissait pas à aller jusqu’au bout. Cette saison, ce qui a fait la différence, c’est l’engagement. Depuis quelques temps, on voyait plutôt une baisse en équipe réserves/espoirs et cette année, on a constaté un regain. Il y a toujours du monde à l’entrainement, on travaille tout le temps ensemble. Aussi avec l’équipe première. La qualité est donc présente directement. Et puis, on est allé taper des équipes plus vieilles, c’est super, c’est vraiment trop bien !"

Plus une équipe espoirs

C’est la particularité de ce groupe. Si, en théorie, c’est la catégorie réserves, une équipe qui joue juste avant le match de l’équipe première, à Soignies, on l’utilise surtout pour les jeunes. "C’est pour ça que j’ai demandé qu’on l’appelle Espoirs et plus vraiment Réserves", rigole Gaspard. A 22 ans, le capitaine est d’ailleurs un des plus vieux même si des gars de l’équipe première viennent régulièrement prêter main forte au groupe de Jérome Poncelet.

guillement "Ils peuvent potentiellement aller chercher des feuilles de match en D1 cette saison."

Dans un club où l’école des jeunes est toujours en plein essor, une telle opportunité est finalement la bienvenue. Au total, le RCS a inscrit quatre équipes séniors en championnat (l’équipe 3 est en tête de la D3 actuellement, les réserves de la D3 sont troisièmes) et peut compter sur plus d’une soixantaine de joueurs disponibles pour ses équipes séniors. Dont beaucoup de jeunes pour qui la réserves de la D1 est surtout une passerelle vers la D1.

"Pour ce vivier de jeunes, cette équipe est vraiment le lien vers l’équipe phare du club", explique le coach Jérome Poncelet. "C’est ce qu’on a cherché à faire. On veut qu’ils soient concernés par le boulot de l’équipe première, ça doit permettre d’élever leur niveau le plus possible pour qu’ils soient compétitifs. Malgré le titre acquis il y a deux semaines déjà, ils doivent garder en tête que la saison n’est pas finie et qu’ils peuvent encore potentiellement être repris sur une feuille de match ... en D1."

Des gamins qui savent gagner

Avec des gamins qui ont conquis ce titre, un an après celui des U18, Soignies commence à gagner des trophées (en plus des deux Coupes de Belgique déjà au palmarès). Il ne reste plus qu’à aller chercher celui qui se refuse encore aux Carriers en D1 alors que le club doit encore assurer sa place en demi-finales des playoffs.

Le staff peut désormais compter sur ce winning spirit présent chez ses gamins même s’ils ne sont pas encore tous prêts à jouer un rôle en D1. "C’est vrai que cette capacité à gagner, à valider un championnat est une donnée importante. Il faut en être capable", comment Poncelet. "En largeur, le groupe est important et intéressant. C’est ce qui fera la différence. Si ce n’est pas cette année, on sait que la pièce tombera un jour de notre côté."