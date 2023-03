Adèle Robert sur son premier match aux Six Nations dames : “C’était incroyable, un peu fou”

À lire aussi

Un décor et une ambiance que l’ancienne joueuse du RC Soignies n’avait encore jamais connus dans sa carrière d’arbitre.

”C’était un peu fou, c’était incroyable”, s’enthousiasme-t-elle. “On s’était bien préparé la semaine et en fait, je n’y pensais pas vraiment les jours précédents. C’est le jour du match que j’ai commencé à prendre conscience. Tout ce qui était organisé autour du match, l’arrivée au stade, le vestiaire des arbitres… C’est totalement différent de ce que je connais en Belgique où on arrive avec notre voiture. Ce genre de rendez-vous, ils en font clairement un événement et le public était à fond derrière. Connaître cela pour une première finalement me motive davantage.”

Habituée aux stades plus modestes et à une assistance plus modérée, Adèle Robert a dû s’adapter à des conditions hors normes et une ambiance bien plus bruyante que ce qu’elle vit en Belgique. “C’est vrai que j’ai parfois dû davantage appuyer sur mon oreillette pour bien suivre les échanges avec mes collègues, mais ce n’est qu’une question d’adaptation. J’étais un peu plus appliquée, car cela reste nouveau pour moi”, souligne-t-elle. “Dans la communication, même si je parle et comprends assez bien l’anglais, il faut peut-être parfois être plus directe. Il faut que je trouve mes marques aussi.”

Actuellement à Bordeaux pour un projet rugby adapté avec la Ligue Belge francophone, Adèle va bientôt reprendre le sifflet pour Espagne – Afrique du Sud dans le cadre du Pacific Four (qui regroupe le Canada, les USA, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, mais qui organise aussi des tours précédents avec des nations au niveau inférieur). Pour le Six Nations dames, elle patientera quelques semaines avant de retrouver la touche.

”D’ici-là, je vais continuer à m’entraîner et me préparer. Physiquement, on voit que c’est un autre niveau. Même à la touche. J’ai parcouru 5 km mais en sprint lors d’Angleterre – Écosse alors qu’en général, en Belgique, je dois être plus à 2,5 km”, explique celle qui débriefait sa prestation ce mardi avec son responsable. “Si je dois améliorer quelque chose en plus d’une communication plus directe, c’est aussi de ne pas forcément être aussi focalisée sur la balle et m’attarder aussi sur ce qu’il se passe dans le dos de l’arbitre.”

Et puis, elle se reconcentrera sur la Belgique et son monde différent. “Peut-être que je devrai me réadapter à cette autre ambiance, retomber les pieds sur terre”, sourit-elle. “Mais je pense que je ne pourrai pas faire sans non plus. La boue des terrains amateurs, c’est bien aussi, tout comme l’ambiance conviviale et moins impersonnelle du niveau européen.”