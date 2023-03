Le numéro 10 de la meute de Sébastien Conte retournera en D1 Luxembourgeoise où il avait atterri il y a deux saisons (il avait rejoint Hesperange avec qui il a joué des qualifications en Conference League avant d’être prêté à Virton en D1B la saison dernière). C’est à l’UNa Strassen qu’il a signé pour deux ans alors qu’il appartenait toujours à Hesperange.

”Je suis content”, se réjouit le milieu de terrain. “Je connais bien le championnat, les joueurs, et puis Strassen a avancé des garanties financières, mais aussi sportives. Ils ont payé un transfert pour que Hesperange me libère. Le président ne veut pas une nouvelle saison un peu ratée et veut aller jouer les premières places la saison prochaine. En tout cas, moi, mon objectif sera d’amener le club en Coupe d’Europe.”

Amine Zenadji a signé à l'UNA Strassen qu'il rejoindra en fin de saison. Il quittera l'URLC. ©DR

Meilleur élément de La Louvière Centre, le Français de 25 ans a fait le choix du Luxembourg où il avait déjà des habitudes alors que des contacts en N1 ou D1B avaient été noués. Huit mois après son retour au Tivoli, il reprendra ses bagages. Non sans avoir atteint sa mission avec les Loups.

”L’objectif cette saison était de me relancer au maximum. C’est ce qui était convenu avec Chris Luhaka et Fred Salem, et ça a bien marché. Ce sera la deuxième fois que ce club me sert de tremplin, finalement. Comme quoi. Ils sont critiqués, mais on voit qu’ils sont toutefois bien scrutés et observés, et que ça peut donner quelque chose. J’entends terminer au mieux la saison”, continue celui qui fera de nouveau l’impasse ce week-end en raison d’une blessure à l’ischio. “Je veux terminer en beauté et pourquoi pas sur une montée s’ils obtiennent la licence. Quant à la différence de rythme entre la D2ACFF et la D1 luxembourgeoise, je n’ai pas d’inquiétude. Ça a toujours été comme ça, j’ai toujours fait en sorte d’être bien en condition, même plus. J’ai aussi cette capacité à m’adapter. Maintenant, le plus important est de ne plus vivre ce que j’ai vécu il y a plus d’un an (rires).”