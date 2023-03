Ancien équipier d’Aurélien Tchouaméni et ex-adversaire de Loïs Openda, Maxime Pau est à la RAAL La Louvière “pour grimper les échelons” (VIDEO)

À lire aussi

Meilleur pote d’Alexis Flips (Reims), lequel aurait assisté au 6-2 contre Heist s’il n’y avait pas eu de huis clos, le jeune papa d’Aaliyah (2 ans) a, lors de ces rassemblements, côtoyé des joueurs aujourd’hui évoluant au plus haut niveau : Tchouaméni (Real), Meslier (Leeds), Flips (Reims), Caqueret (Lyon), Solet (Salzbourg), Bard (Nice), Lacroix (Wolfsburg)…“J’ai même affronté la Belgique d’Openda, Leoni, qu’on avait largement battue”, rigole-t-il. “Avec la France, j’avais joué des matchs officiels, des qualifications… C’était juste incroyable. C’était franchement de superbes expériences avec de tels joueurs. On est resté en contact pour la plupart.”

De ces sélections, le nom le plus ronflant actuel est celui d’Aurélien Tchouaméni. “Il était déjà fort à l’époque. Physiquement évidemment, il défendait bien, attaquait bien. Il s’est juste encore plus développé. Et puis, tant en dehors que sur le terrain, c’était un super mec, très gentil. Je m’entendais bien avec lui.”

Signe pro à Lille sous Marcelo Bielsa

À ce moment-là, Max Pau est l’un des grands espoirs français. Lillois, il a fait toute sa formation au Losc où il a signé son premier contrat pro à 17 ans. Malheureusement, sous Bielsa, il n’a jamais reçu sa chance alors que Leipzig et Salzbourg avaient frappé à la porte.

”Les négociations s’étaient prolongées et ça avait créé un conflit avec Lille. Pourtant, avec Bielsa, ça se passait bien, il m’appréciait mais j’avais des doutes sur le projet sportif, je ne m’y retrouvais pas”, se souvient-il. “La mayonnaise s’est alors dégradée autour de moi. Mais je ne regrette rien car ça fait partie de mon parcours. Peut-être que ce n’était pas le bon choix mais je savais ce que je voulais et c’est moi qui ai signé. Je serai fier finalement si j’arrive à retrouver le haut niveau et si ce n’est pas le cas, ce sera juste mon parcours. Ces intérêts étrangers étaient flatteurs. Après malheureusement, j’ai été mis à la cave comme on dit. J’ai été reversé en réserve et puis davantage. Comme j’avais été fort surclassé, j’ai pu redescendre loin (rires).”

Cameroun : l’intérêt récent des U23

Après avoir fait le bonheur des sélections françaises chez les jeunes, Maxime Pau a récemment suscité de l’intérêt des U23 du Cameroun. Il n’a finalement pas été repris mais c’est une porte qu’il laisse entre-ouverte.

”C’est aussi très flatteur. J’aurai été content. La France, c’était un peu plus compliqué de poursuivre dans les catégories, ils jouent tous quasiment en Ligue 1. Ça aurait été un honneur pour le Cameroun. Du côté de maman, ça aurait été la fête”, sourit le petit frère d’Henri et William à qui il a chipé le virus du ballon rond. “Si le Cameroun revient, je serai fier. De grands attaquants, comme Eto’o, ont joué pour cette sélection et j’étais heureux quand ils ont gagné la CAN 2017. Quand ils ont battu le Brésil à la Coupe du monde, j’étais comme un fou chez moi (rires).”

La RAAL La Louvière : une opportunité à saisir

Après Lille, qu’il a quitté à l’été 2021, il a trouvé refuge à Hyères avant de rejoindre Saint-Piest en N2 française (D4) l’été 2022. Six mois et une quinzaine de matchs dans les jambes plus tard, il débarquait à la Wolves Academy où ses qualités techniques étaient faites pour rencontrer la dynamique de jeu locale.

”C’est une grosse opportunité qui s’est présentée à moi. En plus, à mon arrivée, on était encore troisième. C’est un super club, un super projet. Il y a tout ici : les infrastructures, le club, le groupe. Rien que pour tout ça, ce serait dommage de ne pas monter”, affirme-t-il. “J’aimerai évidemment grimper les échelons et le faire avec la RAAL. C’est toujours plus simple de rester où tout le monde te connaît. Qu’on monte ou pas, si la RAAL veut toujours de moi, mon choix est vite fait. Je suis assez confiant dans mes qualités. Et puis, l’avantage ici est que je peux rentrer à Lille chaque jour. Évidemment si une D1A ou une L1 arrive… Mais j’aimerai monter avec la RAAL. J’estime qu’en réalisant le carton plein, on y arrivera.”

La touche Pau : technique et rigolade

Son apport dans la dynamique de jeu de Frédéric Taquin n’a pas mis longtemps avant de se voir. En dehors, son intégration n’a pas mis longtemps. Déjà pote d’Alexis Calant, il fait aussi du covoiturage avec Corneillie.

”Dans le vestiaire, j’essaie de toujours rigoler, de mettre une bonne ambiance. Je parle avec tout le monde. Ma joie de vivre, c’est un peu ma touche en dehors du terrain. En match, c’est différent, je ne parle pas beaucoup. J’essaie surtout d’être un leader technique, de tirer le groupe vers le haut avec mes qualités. Offensivement et défensivement, il faut assurer.”