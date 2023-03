Naast se qualifie pour la finale de la Coupe du Hainaut (VIDEO)

Ce mercredi soir, ils ont surtout créé l’exploit en battant Hornu, une équipe de P1 comme ils l’avaient fait face à Flénu. “C’était vraiment costaud en face, c’est une vraie équipe de P1 avec de la qualité pour cette division”, commente un Grégory Gorez tout sourire.

À lire aussi

Pourtant, cela fut difficile et compliqué. Surtout en deuxième période. Si Gorez avait ouvert le score, Hornu avait repris progressivement la main sur le match en première période pour rentrer aux vestiaires avec l’avantage (1-2).

Mais comme durant le premier acte, ils ont entamé la 2e période de la meilleure des manières en égalisant sur un magnifique but en pleine lucarne. “Et pourtant, juste avant, Hornu a une grosse occasion. À 1-3, ça aurait été totalement différent”, souffle le coach. “À la pause, on avait dit au groupe de se calmer, de jouer notre jeu, qu’on allait avoir des occasions.”

Mais la deuxième période n’a pas été d’un très grand niveau dès l’égalisation. Naast a surtout fait preuve d’abnégation et de caractère pour résister aux Hornutois. “Ils étaient surtout dangereux sur des longues rentrées en touche et comme ils avaient de la taille, c’était évidemment dangereux. Et puis on va chercher la finale aux tirs au but.”

Toujours en lice pour le titre en P2B, Naast vit une superbe saison. “Mais pour l’instant, on n’a encore rien. Juste finaliste et 2e. On veut aller chercher le titre, c’est l’objectif”, précise le coach. “Il faut désormais confirmer contre Pâturages ce week-end mais ça ne sera pas simple car les organismes ont souffert. Physiquement, c’est allé loin. On va faire ça tranquillement cette fin de semaine.”

Les buts : 6e Gorez (1-0), 26e Carruana (1-1), 37e Dipa (1-2), 53e Trussard (2-2)