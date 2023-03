Après avoir dû fournir des précisions au sujet d’un “litige avec le SPF Finances qui lui est totalement étranger et dont l’origine est à trouver en 2016 et 2017, époque de la RJ Entente Binchoise” avait précisé le club il y a une quinzaine de jours. La RUSB a cette fois bien reçu la licence D2/D3 et pourra toujours évoluer à ce niveau la saison prochaine.

Le communiqué du club

”Cette décision positive confirme l’argumentation développée par notre avocat, maître Waegenaere, lors des deux comparutions de notre club les 21 et 27 mars dernier, et la qualité du dossier qui lui avait été mis à disposition par notre direction.

Bien que convaincu d’être dans son bon droit, cette décision signifie cependant un soulagement pour notre club dont les tracas faisaient sans doute déjà sourire dans la région du Centre.

Qu’à cela ne tienne, les Lions seront toujours présents en série amateurs la saison prochaine. Il ne reste plus qu’à conclure mathématiquement notre maintien en D2 lors des sept prochaines rencontres qui nous restent.

La délivrance de ce précieux sésame marque aussi le début d’un cycle d’annonces dans les prochains jours (reconductions, arrivées, nominations…).”