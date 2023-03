Emmanuel Spinelli et Naast toujours en lice pour le titre en P2B : “On peut aussi réaliser le doublé”

”On a fait le travail, on a été solides, on a donné du répondant dans les duels en 2e période. Finalement, on a été récompensés”, se souvient le capitaine Emmanuel Spinelli.

Mais désormais, les Naastois sont de nouveau focalisés sur le championnat, conscients qu’il ne faut louper aucune marche d’ici la fin de saison.

Actuellement 2es à une unité de Neufvilles, ils réalisent une superbe saison. “Oui, c’est fantastique, ce qu’on fait. Notre force est qu’on tire tous dans le même sens. On a trouvé une certaine solidité défensive, on a un bloc équipe intéressant. On arrive à s’en sortir même quand on est mal embarqués. Le seul point négatif, c’est la défaite à Neufvilles. La finale, c’est la cerise sur le gâteau. Cette série est super-intense. Avec notre nombre de points, dans les autres séries, on serait déjà champions. Si on peut faire le doublé, on ne s’en privera pas, mais le championnat reste important. En plus, on va enchaîner Pâturages, Mesvin, Jemappes…”