À huit matchs de la fin de la saison, la RAAL sait qu’elle n’a plus droit à l’erreur si elle veut réaliser son rêve cette saison de monter en Challenger Pro League. “Chaque semaine est importante et nous n’avons plus de joker. On doit d’abord faire le travail et ensuite, nous ferons les comptes en fin de saison”, avance Frédéric Taquin.

En face, un peu comme Heist qui n’a pas demandé la licence D1B et qui sait qu’il ne descendra pas, l’équipe n’a plus rien à gagner cette saison. La direction de Ninove a déjà fait savoir que l’équipe, promue cette saison, ne poursuivra pas en N1. “On s’attend toutefois à un match difficile. Aucun match n’est simple dans ce championnat encore plus à l’extérieur. Ce n’est pas une question de classement. Si tu ne joues pas tes matchs à fond en N1, tu te fais automatiquement punir.”

Ce déplacement se fera certainement sans Gobitaka, Franco et Fiore qui souffrent d’une entorse de la cheville et Bangoura a une légère contracture. Faye est lui suspendu (deux matchs suite à son exclusion contre le RFB). Libertiaux et Vanhecke sont toujours sur la touche.