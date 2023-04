Belle opération de La Louvière Centre face à Ganshoren

Il n’y avait pourtant jusque-là eu aucune raison de pavoiser car si les Loups avaient parfaitement maîtrisé leur sujet durant une première période au cours de laquelle ils avaient galvaudé pas mal d’occasions, Ganshoren avait ensuite commencé à poser pas mal de soucis aux Hennuyers, obligeant même ceux-ci à reculer et à se contenter de pratiquer en contre. L’URLC restait bien dangereuse en zone offensive mais n’était pas non plus à l’abri d’une mauvaise surprise, leurs hôtes s’étant clairement ragaillardis après la pause. “Ce n’est certainement pas un souci de condition physique mais plutôt une certaine forme de suffisance ou d’excès de confiance. Finalement, nous avons reculé et nous sommes faits peur jusqu’à l’ultime seconde. Côté positif, il convient de retenir le caractère dont nous avons su faire preuve pour passer ce cap de manière solidaire”, reconnaissait bien volontiers Fred Salem, le robuste défenseur central local.

On regrettera aussi les incidents qui émaillèrent la fin de la partie entre supporters des deux camps et qui imposa aux responsables sécurité du Tivoli de faire appel aux forces de l’ordre.

URLC : Cremers ; Marquis, Luhaka, Salem, Nsungu (84e Baiardo) ; Kalonji (76e Kasri), Lema, Ousmaïl, Jatta (72e Lubaki) ; Ba (89e Hakimi), George.

Ganshoren : Suederick ; Zaânan (81e Bellante), Camara, Devillé, Scholl ; Nendaka, Millet, Famo (46e Tchoutang), Van Landschoot, El Ghraichi (75e Laroussi) Zeroual.

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Lema, Salem, Ousmaïl.

Le but : 21e George (1-0).