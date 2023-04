Binche réalise le braquage parfait à Rebecq

Cette ouverture du score galvanisait les locaux, qui dominaient toute la seconde période, jusqu’aux arrêts de jeu, moment choisi par Binche, qui jusqu’alors n’avait quasiment eu aucune opportunité, pour égaliser par l’entremise de Lespagne à la 93e. Alors que les Rebecquois réclamaient la fin de la rencontre depuis un moment, sur la remise en jeu, Camargo se trouait voulant jouer en retrait vers son gardien et permettait à Scohy d’aller planter un deuxième but, synonyme de victoire pour Binche.

"Avant toute chose, je tiens à tirer mon chapeau à Rebecq qui, malgré les circonstances, aura joué avec ses armes et nous aura mis en difficulté. Je ne savoure pas vraiment notre victoire, nous avons clairement manqué de qualités, alors que nous étions en supériorité toute une mi-temps. On a certainement pensé que ce serait bien plus facile, ou même trop facile. Même l'ouverture du score adverse ne nous a pas fait réagir", analysait Jean-Louis D'Acchille, qui intégrera la cellule sportive du club.

Renquin, c’est officiel

Ce dimanche, la RUS Binche a officialisé l’arrivée de Melvin Renquin pour la saison prochaine. Meilleur buteur de P1 (39 buts, série en cours), l’ancien joueur de la RAAL et des Francs Borains retrouve les séries nationales.

Fiche technique

REBECQ : Vandermeulen, Depotbecker (80e Mulumba), Cordaro, Traore, Henri, Contino (85e Mpumbulula), Piret, Lufimbu (75e Bova), Delsanne, Camargo, Bagayoko.

BINCHE : Lahaye, Franquin (80e Seggour), Brichant (46e Diarra), Scohy, Mba (68e Losacco), Louagé, Sampaoli, George, Frisanco, Lespagne, Despontin.

Arbitre : M. Mathieu.

avertissements : Traore, Lespagne, Frisanco, Cordaro, Bagayoko, Camargo, Depotbecker.

Exclusion : 44e Vandermeulen.

Les Buts : 55e Lufimbu (1-0), 90e+3 Lespagne (1-1), 90e+4 Scohy (1-2).