Alors que les Ultras (Wolf Side et Green Boys) avaient décidé de ne pas faire le déplacement (par combi-car), les fans qui avaient pris le car mis à disposition par le club ont été "attaqués" à leur retour à la Wolves Academy.

C'est sur le groupe des supporters que le témoignage a été publié et il fait froid dans le dos.

"Au retour du match de ce soir, les Ultras ont attendu les supporters qui sont allés voir le match. A la sortie du car, ils ont frappé sur les supporters. Ils ont laissé un supporters pour mort. Un autre supporters s'est mis devant son FILS de 8 ans pour le protéger des coups. Que lui a reçu devant son enfant. Ce petit garçon a tout vu, il est choqué, il ne comprend pas pourquoi cela. Lui, il va voir le football avec son Papa car il aime ce sport, il partage cet amour pour la Raal avec son Papa. Pour l'amour du sport... Après cela, ce petit garçon ne souhaite plus aller voir les matchs de peur de se ramasser un coup ou de voir son papa se faire frapper dessus. Vous trouvez cela NORMAL? Je suis choquée, outrée de cela. Qu'est-ce cela? Mais quelle violence...comment peut-on faire cela? Maintenant, je vais réconforter ce petit garçon, lui expliquer certaines choses, le rassurer. En espérant que cela ne lui enlèvera pas l'amour qui l'a pour le football."

Cette violence est en tout cas inouie. Si pour l'instant, aucun autre message n'est venu confirmer cette attaque, le président Curaba a de son côté indiqué être en contact avec les victimes. "Scandaleux. Ils nuisent au club et s’en prennent aux vrais supporters. Le régime de la terreur…J’espère qu’on pourra les identifier et qu’ils seront poursuivis."

De son côté, le groupe Green Boys (groupe des Ultras pointés du doigt) s'est montré étonné sur Facebook. "Nous avons pris connaissance des faits qui se sont déroulés hier soir à la sortie du car des supporters. A l'heure actuelle, nous, responsables de groupe ultras n'en savons pas plus. Nous avons d'abord cru à une mauvaise blague de poisson d'avril. Dans tous les cas, nous ne sommes pas responsables des faits qui se sont déroulés hier soir. Agir de la sorte alors que nous sommes dans une situation délicate, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Il doit s'agir d'actes isolés et si nous apprenons qu'il s'agit de personnes de notre groupe, nous prendrons nos dispositions vis à vis d'elles. Nous invitons les victimes à contacter les responsables de groupe. Nous déplorons de tels agissements, surtout devant des enfants et sur des supporters de notre club. Nous, Ultras, avons toujours essayé d'être fédérateurs et nous continuerons de l'être. Merci de ne pas faire de généralité. Nous invitons les victimes à contacter les responsables des groupes."

Si ces faits sont avérés, reste à déterminer s'ils ont vraiment été commis par des membres des Ultras, dont la relation avec la direction est tendue.