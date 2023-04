Si les hommes de Michel Errico, suspendu pour ce match, sont restés dans la partie durant la première période, le second acte fut loin d’être à la hauteur. Le Crossing profitait des errements défensifs manageois pour rapidement faire le break et même planter deux autres buts par la suite.

Dans ce contexte, difficile de revendiquer plus. “Nous essayons de colmater les trous, nous testons certains jeunes pour trouver des solutions mais nous devons malheureusement changer chaque semaine suite à de nouvelles blessures. Nous devons pour l’instant composer sans défenseurs. Sur les quatre défenseurs alignés ce dimanche il y avait trois attaquants, ce qui explique les erreurs de placement sur le 2-0 et le 3-0", analyse Michel Errico.

Il reste un mois à Manage pour retrouver ses blessés et tenter de débuter le tour final dans les meilleures conditions. “Trois joueurs ont repris la course, il faut leur laisser le temps de retrouver le rythme. On espère surtout retrouver une assise défensive car nous venons de prendre 22 buts en 6 matchs alors que nous n’en avions encaissé que 16 en 20 rencontres avant ça.”

Les buts : 2e Op 't Eynde (1-0), 50e et 78e Mbenti (2-0 et 3-0), 83e Monamay (4-0).