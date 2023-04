Menée, la RAAL a renversé la situation en 2e période à nouveau sous les yeux de Nicolas Frutos (VIDEOS)

Heureusement pour les Loups, la patience a payé et les quelques mises au point à la pause ont fait leur effet avec le renversement de situation en cinq minutes. Sans cela et avec une nouvelle défaite, la saison aurait été quasiment terminée pour la bande à Taquin.

”Ce 1-0 à la mi-temps était très frustrant”, soufflait le coach. “On avait été dominants mais eux ne nous laissaient pas beaucoup d’espaces. Comme souvent, nos adversaires sont d’une efficacité redoutable, cynique. De notre côté, je trouve qu’il y avait deux penaltys pour nous en première période. Ils n'ont pas été sifflé. Finalement, on est resté concentré sur la mission. Ce qui a changé en 2e période, c’est qu’il y avait plus de monde dans le rectangle pour reprendre les centres, qui ne servaient à rien en première période. Comme on a marqué très vite, ils ont avancé d’un cran et ça nous a ouvert des espaces.”

Nelson Azevedo est mal retombé et s'est lourdement blessé à la cheville lors de Ninove - RAAL. Il a été emmené à l'hôpital après avoir été évacué en civière. ©Dumont

Le seul point négatif, c’est la blessure d’Azevedo. À l’heure de jeu, le n°17 est mal retombé et on craignait que le tendon d’Achille ne soit touché ou que ce soit une fracture. Évacué en civière et emmené à l’ambulance, il pourrait manquer à nouveau plusieurs matchs après avoir loupé la première partie de saison. “Si c’est de nouveau grave, ce sera une saison noire pour lui. Pour Francotte, c’est une petite entorse, ça ne devrait pas être trop important.”

Azevedo a été emmené à l'hôpital après s'être mal réceptionné à la cheville.

Nicolas Frutos

Nicolas Frutos est souvent présent pour voir la RAAL La Louvière. ©Dumont

Ce match s’est joué sous les yeux de Nicolas Frutos. L’ancien joueur d’Anderlecht, consultant pour la RTBF est candidat au poste de responsable du centre de formation du Sporting Charleroi mais est déjà venu voir souvent les Loups et il le fait de manière plutôt active. On l’a vu commenter les actions, le placement… Etait-il là par sympathie ou parce qu'il pourrait intégrer l'organigramme ?

”Il est déjà venu plusieurs fois, on discute mais tant qu’il n’y a rien de signé, il n’y a rien d’officiel”, nous sourit-on du côté de la RAAL.