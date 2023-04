Cinq ans après avoir raccroché les crampons, Mustapha Douai (ex-RAEC Mons, Charleroi) a rejoué en P1

Dimanche, il s’est donc présenté dans un vestiaire qu’il ne connaissait pas, cet éducateur à la commune de Montigny-le-Tilleul n’avait en effet pas encore pu s’entrainer avec le groupe, une panne d’éclairage venant reporter la séance de jeu.

”Mes retrouvailles avec le terrain et le ballon, c’était le dimanche à l’échauffement. Au début, j’ai hésité, je n’étais pas super emballé car je ne voulais pas prendre la place d’un gamin”, explique celui qui n’avait plus mis un pied sur un terrain depuis 2018 et son aventure à Monceau.

Ancien joueur du RAEC Mons et du Sporting Charleroi, Mustapha Douai a finalement bien retrouvé ses bonnes habitudes. Pour l’occasion, il a surtout dû ressortir du placard tout son équipement. “J’ai retrouvé mes crampons de l’époque et j’ai repris mon sac. J’ai dû passer les godasses sous l’eau pour éviter d’avoir un peu mal. Mais finalement, ça va. C’était agréable ce retour. J’ai revu dans le trio arbitral des referees que j’avais déjà connus.”

Alors qu’il avait pris goût à se mettre en tribunes pour encourager son fils Noam (U17 Olympic) et qu’il n’envisageait pas un retour sur le terrain, il a finalement joué quasiment l’entièreté du match. S’il n’a rien perdu de son talent, il n’a toutefois plus la même forme physique qu’à l’époque.

”Je n’avais qu’une seule demande : ne pas jouer défenseur central, ma place. Si je garde la forme avec le jogging, ce n’est évidemment pas la même chose que le rythme d’un match. Je ne voulais pas que cela porte préjudice à l’équipe. J’ai débuté en 10 mais je n’ai pas les habitudes de placement, de course, j’étais déjà dans le rouge à la pause. On m’a replacé un cran plus bas et ça a été mieux. Bon, après, même si je n’ai pas une grande connaissance de la P1, ça ne devait pas être du niveau de Beloeil. L’après-match, je l’ai toutefois bien senti et je le sens encore dans les jambes”, rigole-t-il.

Jeudi, il retrouvera l’équipe pour préparer les trois derniers matchs et sauver Le Roeulx. Pas plus. “C’est mission sauvetage oui. Je n’ai pas l’ambition de revenir plus sérieusement sur le terrain. Je suis bien de l’autre côté de la barrière.” Son expérience va certainement faire du bien à une équipe qui regarde aussi vers la D3AACFF et le sort des équipes hennuyères.