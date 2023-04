L’abnégation de Neufvilles récompensée face à Jemappes : “On garde notre sort entre nos mains” (VIDEOS)

À lire aussi

”Il reste neuf points à prendre pour tout le monde donc ça va rester serré jusqu’au bout”, souffle Stéphane Monnier le coach de Neufvilles. “On a peut-être un calendrier pour facile sur papier (Honnelles, Vacresse et Trivières) mais Trivières sera certainement un match piège et puis Honnelles et Vacresse ont besoin de point et surtout Vacresse, ce sera un derby, ils vont nous attendre. On va jouer jusqu’au bout. On l’a vu ce dimanche, quand la volonté est là, tout peut arriver. Notre avantage est qu’on garde notre sort entre nos mains. Si on gagne tout, on est champion et on peut même avoir un joker en fonction du résultat de Naast-Jemappes. Cette lutte serrée, ça peut donner des cheveux gris mais c’est plutôt intéressant.”

Il faudra toutefois ne pas répéter l’erreur d’avoir reculé après avoir ouvert la marque. “Jemappes a presté trente minutes de manière exceptionnelle en première période”, commentait le coach. “Puis ça s’est décousu chez eux mais est-ce que c’est leur faute ou à cause de nous ? En tout cas, avec notre mérite, on est revenu. C’est gai, c’est même limite jouissif.”