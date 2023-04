À ce petit jeu de dupes certains clubs jouent la transparence et, à l’image de Warnant, autoritaire leader de D2ACFF, indiquent que quoiqu’il arrive ils ne seront pas en capacité d’atteindre l’étage supérieur et n’introduisent pas de demande de licence.

D’autres formations se la jouent plus “compliquée” et entretiennent, on ne sait pas trop pourquoi, le suspense en faisant croire dans un premier temps qu’il n’est pas question de mettre la charrue avant les bœufs et d’introduire une demande de licence… pour se raviser ensuite. L’URLC est de celles-là.

Après avoir fait croire la main sur le cœur que le club devait se stabiliser et grandir et qu’il était trop tôt pour envisager une accession à la N1, nous apprenions qu’en fait la demande avait bel et bien été introduite dans les temps ad hoc. Pris le doigt dans le pot de confiture, les dirigeants louviérois étaient bien obligés de le reconnaître et accordaient à un média local une longue interview dans laquelle ils confirmaient et motivaient leur demande aux instances en indiquant qu’en cas de refus, la perte de trois unités ne serait pas un drame et cela alors que le jour même de la parution du-dit article, l’URLC retirait de manière très officielle sa demande auprès de la commission idoine.

Se moquerait-on à ce point des médias, des supporters et peut-être aussi d’un staff et d’un groupe qui donne le meilleur de lui-même en ayant cru à d’énormes balivernes ?