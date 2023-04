Une habitude qui pourrait devenir une arme, non plus secrète. “Pourtant, je ne les travaille pas spécialement”, commence Paolo Busaca, le gardien qui a ses habitudes dans ce genre de séances. “Peut-être qu’avec l’expérience, je pars mieux à l’instinct mais je n’ai pas vraiment de petit truc sauf que je tire toujours le 5e comme ça, je peux tranquillement me concentrer sur les premiers. Malheureusement, j’avais loupé le mien contre Hornu. Heureusement, dans la foulée, je repoussais le dernier pour nous qualifier pour la finale. Cette bonne série sur penalty a débuté, je crois, avec Morlanwelz la saison dernière. On avait enchaîné trois penaltys en trois matchs successifs et je les avais sortis. Au total, en Coupe du Hainaut, j’ai sorti six tirs au but cette saison. C’est une bonne moyenne.”

Depuis, cela réussit plutôt bien à cet employé administratif à la commune de Morlanwelz qui aimerait bien aussi célébrer la victoire finale en Coupe du Hainaut avant les tirs au but et laisser le titre d’homme du match à l’un de ses équipiers. “C’est bien aussi quand on met les keepers en avant car quand la victoire est soldée par 4-0 avec des arrêts, on n’en parle pas trop”, sourit le gardien de 33 ans qui se prépare à affronter Estaimbourg. “Je ne connais pas plus que ça mais que ce soit deux équipes de P2 en finale, je trouve que c’est une bonne chose !”

Si la P2A a déjà dévoilé son champion, la P2B reste très serrée. Battu par Pâturages dimanche dernier, Naast a loupé le coche alors que Neufvilles et Jemappes se neutralisaient dans le match au sommet. Le doublé Coupe du Hainaut – Championnat est toujours bien dans les ambitions naastoises. “Il reste trois finales pour nous en championnat. Il faudra tout gagner et espérer un cadeau. Naast n’a jamais vraiment été cité comme favori. C’est un gros défi. Autant on peut réaliser un super doublé, autant on peut tout perdre.”