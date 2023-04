Frédéric Taquin se réjouit de l’arrivée de Nicolas Frutos à la RAAL: “On parle le même langage” (+ noyau avant Tienen)

Si le coach des Loups connaissait déjà bien Nicolas Frutos, l’inverse était finalement vrai aussi. “En tout cas de nom”, sourit l’Argentin.

C’est donc avec un nouveau directeur technique pour faire avancer son équipe et le projet RAAL vers la Challenger Pro League que Frédéric Taquin a préparé la réception de Tienen. Tirlemont, c’est la première équipe à avoir fait “chuter” les Loups en début de saison. Mais aucun sentiment de revanche ne s’entend dans son discours.

”Non sauf peut-être envers nous-même”, souffle le coach. “On avait été dans un état d’esprit qui ne correspondait pas à nos valeurs. On s’était présenté en conquérants mais faciles. Cette équipe est hargneuse, c’est un bloc défensif efficace. On avait manqué de vitesse et d’idées dans notre jeu mais depuis, le groupe a évolué et il y a plus de maturité. Le fait que l’Olympic a perdu des points mercredi ne nous a pas plus galvanisés que ça. On garde notre sort par rapport à eux mais on doit d’abord regarder dans notre assiette et continuer notre poursuite vers la 3e place.”

Concernant le groupe, il récupère Franco et Bangoura (entorse). Le staff n’a pas encore les résultats de l’IRM d’Azevedoo mais ne s’attend pas à le revoir de sitôt. Gobitaka est sur le retour mais pas encore à 100 %. Faye est suspendu alors que Vanhecke et Libertiaux sont toujours indisponibles.