Nicolas Frutos, nouveau directeur technique de la RAAL avec humilité : “Le partage d’idées et de connaissances est important”

Le côté opérationnel s’affinera avec le temps et les semaines, histoire d’être prêt pour la saison prochaine. Présenté ce vendredi officiellement dans ses nouvelles fonctions, les premiers contacts avec les Loups ne datent pas d’hier. Il avait aussi déjà une petite connaissance de la Nouvelle RAAL.

La RAAL ?

”Je suis un amoureux du foot et dans ce sens, j’aime me documenter sur les acteurs de ce milieu. La RAAL reste quand même un club historique et je savais qu’il y avait une nouvelle direction, une nouvelle dynamique”, raconte l’Argentin. “C’est une suite de hasards qui a fait que via l’agent de joueur Jacques Lichtenstein, j’ai été présenté et mis en contact avec le président Curaba. De discussions en discussions avec plusieurs personnes, on a avancé.”

Les autres offres ?

Cité à Charleroi et au RSCA Futures, l’ancien attaquant a finalement opté pour les Vert et Blanc.

”Je n’ai pas dit non à une offre pour dire oui à la RAAL”, répond Frutos. “Il y a eu des discussions mais cela devient des propositions seulement quand cela se concrétise. J’ai eu en face de moi des projets intéressants mais finalement avant que je ne vienne ici, on m’avait affirmé que ça collait bien à ma philosophie et pourtant, il y a eu des semaines sans contact avec les Loups. Après, ça a repris. C’est comme ça. Et puis, la RAAL m’offrait l’opportunité de travailler sur la durée et pour la stabilité que je recherche pour ma famille, ça m’a plu.”

Son rôle ?

À la Wolves Academy, ses fonctions ne s’arrêteront pas à l’équipe première, qu’il a déjà vu jouer plusieurs fois. De l’école des jeunes aux filles en passant par le groupe de Frédéric Taquin, avec qui le courant est tout de suite bien passé, le panel est large.

À lire aussi

Ce ne sera en tout cas pas Nicolas Frutos seul sur son île à décider et à mettre en place les choses.

”Tout ce que je fais ici ira tant pour les jeunes, que les dames que les premières. Mais on est dans la discussion. De par mon expérience en tant que joueur mais aussi de par ce que j’ai lu, vu… Et à partir de là, on prend des décisions qui tiennent la route en fonction de la culture et l’ADN du club. Ce partage d’idées et de connaissance, c’est important. Quand c’est fait dans le respect et l’humilité, ça ne peut que booster. Je ne suis pas là pour apprendre aux gens quoi que ce soit. On est dans de l’échange avant tout et c’est de la sorte qu’on fait évoluer les choses. Toutes les fonctions que j’occuperai ici, je les ai déjà assumées dans mes anciens postes. Ce ne sera pas forcément une découverte. Pour les filles, ce sera une première pour moi mais à Washington, j’avais pu travailler à côté de l’un des plus grands clubs américains.”

Une touche Frutos ?

Ancien attaquant vedette d’Anderlecht, Nicolas Frutos ne compte pas venir prêter main-forte à l’animation offensive des Loups. “Neuf buts en deux matchs : le coach n’a pas besoin de moi”, sourit-il. “Et puis, je n’ai pas le niveau de l’équipe.”

S’il vient avec un nom, un parcours et un CV, Nicolas Frutos veut surtout se fondre dans le collectif. “Il y aura toujours des petits projets pour faire avancer l’ensemble mais il n’y a pas de touche Frutos ici. Tout le monde apporte quelque chose dans un club comme celui-ci où tout est organisé, réfléchit et structuré.”