Les Francs Borains gagnent contre Ninove, Liège partage

Francs Borains : Saussez ; Mpati, Deschryver, Fuakala, Mohamed ; Laurent (77e Sousa), Itrak, Diallo (74e Arib), Tainmont ; Chevalier, Lavie (90e Chaabi).

Ninove : Van Den Noortgate ; F. Polizzi, De Bauw, De Backer, Geenens ; Tshimanga (20e L. Polizzi), Hertveldt (77e Boulez), Deryck, Ozkan, Lufira ; Bael.

Arbitre : M. Meys.

Avertissement : Laurent.

Exclusion : 49e Deryck (2j.).

Le but : 54e Lavie (1-0).

Liège ne ramène qu'un point de Mandel

Mandel - RFC Liège 0-0

Contre toute attente, le RFC Liège n'est pas parvenu à prendre la mesure de la lanterne rouge, malgré une très large domination.

Un score vierge? On l'imaginait le moins longtemps possible pour les Liégeois. Finalement, à la surprise générale, le marquoir est resté bloqué sur un 0-0 fêté comme une victoire par les Flandriens, avec une exubérance provocatrice et vraiment mal placée par certains d'entre-eux.

Face à un adversaire qui n'avait aucune intention de se présenter en victime consentante (n'avait-il sans doute pas oublié le 9-0 du match aller), le RFC Liège a pourtant largement dominé les débats, sans néanmoins parvenir à tirer profit de ses actions offensives, particulièrement en première période (avec un Bustin malchanceux), ni même de la petite vingtaine de coups de coin forcés sur l'ensemble de la rencontre.

S'il tombe là où personne ne s'y attendait, ce match nul est d'autant plus difficile à digérer pour les Sang et Marine que, dans le temps, le Patro avait lui aussi lâché du lest (0-0 également) à domicile face à Visé.

Mandel: Goblet, Tiboué, Cissé, Fonkeu, Kalala, Verhaest, Dekuyper, Diakhaté (70e Rucquois), Laloux (70e Giunta), Tarfi (88e Dosso), Mujangi Bia (86e Castagne).

RFC Liège : Lejoly, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Merlen, Loemba (81e Cavelier), Bruggeman (76e Prudhomme), Mouchamps, Mouhli (46e Mputu), Perbet.

Arbitre: M. Verbeke.

Avertissements: Fonkeu, Verhaest.