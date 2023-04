Beni Badibanga a mis la RAAL sur la voie du succès contre Tienen : “L’équipe est dans une belle dynamique”

À lire aussi

”Je m’aperçois que quand je veux partir en profondeur, je peux profiter de la vitesse sur la ligne. Comme ils couvrent à trois, je lui laisse et je reste en retrait. Je tente alors le centre-tir car dans le même temps, je vois que Louka (NdlR : Franco) et Momo (NdlR : Soumaré) plongeaient. Elle était cadrée et personne ne la dévie, difficile pour le gardien”, commente un joueur qui a pesé dans le match mais qui a pris la jaune de trop et sera suspendu. “Mais c’est une équipe, il y a d’autres joueurs. Je vais profiter des prochains jours pour soigner mon tendon d’achille (infiltration) et ma cheville et je vous donne rendez-vous la semaine suivante.”

Mis à l’écart du noyau A fin 2022, Beni Badibanga a été réintégré officiellement début février. Son retour coïncide avec la relance dans le championnat, lui retrouvant rapidement ses repères dans cette équipe. “On travaille durant la semaine pour que ces automatismes se voient en match”, continue-t-il. “Mais c’est aussi peut-être qu’une coïncidence. L’équipe est surtout dans une bonne dynamique. Ce qui a changé pour qu’on marque plus, c’est parce qu’on attaque plus le rectangle adverse et plus il y a d’occasions, plus on a des chances de mettre au fond.”

À six matchs de la fin de la saison, Badibanga ne fait aucun plan sur la comète. Dans son esprit, il n’y a qu’un seul objectif qui compte : “Je veux la monter avec cette équipe. Si on n’y arrive pas, ça n’aura servi à rien de dresser un bilan avant. Mon avenir ? Dieu seul sait ce qu’il se passera. En tout cas, moi, je me plais bien dans cette équipe avec une place importante dans le dynamisme où le 10 est soit à la dernière passe, soit dans le box.”