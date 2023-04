Frédéric Taquin après la victoire de la RAAL contre Tienen : “C’est de bon augure pour la suite”

”Quand on marque, c’est juste magnifique. C’est exactement ce qu’il nous fallait. Et dans les 3-4 minutes qui suivent, on prend un contre qui nous fait mal”, se rappelle Frédéric Taquin. “À la pause, on était finalement dans la même posture qu’il y a une semaine mais on n’a pas perdu nos intentions, on est resté calmes et on a à nouveau fait la différence.”

Momo Soumaré a, en effet, très efficace au retour des vestiaires en plantant un doublé en 60 secondes et validant la nouvelle victoire louviéroise. Si contre Heist, les Loups ont terminé avec un score de tennis, pas question cette fois d’aller se ruer vers le rectangle adverse et d’affoler les statistiques.

”C’était un match difficile quand on voit la première période. La manière dont ils étaient en place, ça nous donnait très peu d’espaces et ils étaient très agressifs. Dès qu’il y avait un décalage, ils commettaient la faute au bon moment.”

On notera toutefois qu’encore une fois, les Loups ont encaissé. Sans pour autant être mis sous pression, l’adversaire s’est de nouveau montré efficace. Le groupe a donc plutôt été en gestion une fois le troisième but marqué et le staff n’a pas voulu effectuer tous ses changements.

”Ça ne servait à rien et Yadi sera finalement à 100 % la semaine prochaine. On n’a pas voulu enflammer les débats car ça n’aurait pas été à notre avantage. Il ne fallait pas pousser comme des malades et se manger à nouveau un contre. À 3-2, il y aurait immédiatement un changement de physionomie. On n’est pas coutumier du fait mais gérer ce match comme on l’a fait s’imposait. À 3-1, il ne fallait rien forcer, il fallait jouer simple.”

Avec ce 9/9 et douze buts en trois matchs, les Loups restent toujours bien dans le sillage du Top 3 à six matchs de la fin du championnat. “Après Visé, ce qu’on a changé, c’est plus de présence dans la box et on se montre aujourd’hui plus efficace. C’est de bon augure car on vient de jouer face à trois blocs bas. Ce que ne font pas nos prochains adversaires.”

Malheureusement, Babibanga sera suspendu pour le prochain match. Gobitaka devrait revenir aux entrainements cette semaine.