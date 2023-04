Les visiteurs venaient chercher haut leurs hôtes et cela valait quelques jolis duels. Tubize gênait pas mal des Lions qui cherchaient parfois encore leurs marques et c’est assez logiquement que Lktoubi ouvrait la marque. Binche ne trouvait pas les solutions pour mettre à mal une défense tubizienne bien regroupée autour d’un axe central efficace.

En seconde période, la troupe de Jean-Lou D’Acchille se montrait beaucoup plus présente. Scohy se faisait sécher dans le rectangle et Lespagne, capitaine de jour, ne se faisait pas prier pour transformer le coup de réparation. Le chassé-croisé débutait et ne cessait qu’au coup de sifflet final, les deux formations alternant buts et bonnes séquences de jeu. L’engagement était présent mais tout cela restait très correct.

À la 80e, Lahaye sortait brillamment un ballon scellant, le croyait-on, un nul plutôt logique mais Giusto finissait par pousser dans le but et donner la victoire aux siens.

”Je suis on ne peut plus fier de mes gars. On ne peut qu’être satisfait du comportement de l’équipe. Malgré les nombreuses absences, le groupe a su faire front face à une très belle formation. Juste dommage de ne pas avoir accroché quelque chose”, regrettait D’Acchille.