Arbitre: M. Maissin. Cartes jaunes: Poulaert, Blairvacq, Zeerards, Vermus. Buts: 12e Torfs (0-1), 24e Mollet (1-1), 61e Poulaert (2-1), 73e Leleu (3-1), 90e Veen (3-2). Pays Blanc: Morales, Petit, Demuliez (79e Vermus), Salmon (70e Dubois), Liard, Mollet (92e Deplanque), Vermus (66e Delaby), Leleu, Tesse, Casat, Poulaert. Soignies: Coppin, Manzini (86e Rodrigue), Duquesne (73e Veen), Blairvacq, Monfort, Porretta, Veen (62e Mseanecky), Plennevaux, Mszanecky (32e Durieu), Torfs (73e Reneau), Zeerards (46e Hamdane).

Que ceux qui émettent des réserves quant au bien-fondé d’une Coupe des… réserves aient eu le bon goût de venir assister à la finale offerte par le Pays Blanc et Soignies ce lundi, en ouverture de la journée ! Car il y avait tout dans cette rencontre… Du jeu – comment peut-il en être autrement avec des Leleu et Torfs ? –, des duels – celui que se sont livrés Porretta et Casata, notamment, était magnifique ! –, un peu de tension – chacun voulant gagner ; on a beau être en réserves, l’esprit de compétition est présent ! –, des buts et un joli scénario: tout y était, vraiment ! Sans oublier des kops qui n’avaient pas manqué de répondre à l’appel. "On n’a pas vu une rencontre de réserves. C’était bien mieux que ça !", ne s’y trompait d’ailleurs pas le coach du Pays Blanc Dylan Montegnies, sourire aux lèvres. Car c’est son équipe qui a dominé les débats, obtenant le droit de soulever le trophée ! "Je crois que c’est mérité, enchaînait-il. On a dominé l’ensemble de la partie même si on a encaissé les premiers. On savait Soignies dur dans les duels mais plus lents. On en a tiré profit pour égaliser, puis prendre les devants en jouant plus dans les pieds et en arrêtant de balancer de longs ballons. On s’est fait peur dans les arrêts de jeu quand Soignies est revenu à un goal, mais au final, la récompense est là ! C’est magique pour ce vrai groupe de potes. Je le coache depuis quatre ou cinq ans, je ne sais plus, mais il n’a jamais été aussi fort… Un groupe de dingues qui pourra fêter ça jusqu’aux petites heures. Je suis si fier de ces mecs !"

Le missile de Bryan Poulaert

Il peut l’être car cette victoire en finale n’a pas été facile à aller chercher. La preuve avec le 0-1 de Torfs à la 12e sur un corner rentrant. Après une phase d’observation, le Pays Blanc entrait en action avec Mollet qui signait l’égalisation à la 24e. Plus entreprenants, les Antoiniens obtenaient l’occasion de passer la pause en tête mais la combinaison Poulaert-Demuliez échouait de peu. En guise de rappel que rien ne serait simple, Soignies, via Duquesne, expédiait un coup-franc sur l’équerre du but de Morales.

Le gardien antoinien lançait les hostilités à la reprise, envoyant un long dégagement qui surprenait la défense visiteuse et son gardien, tout heureux de voir le cuir filer de peu à côté. Coppin était tout aussi content d’accompagner du regard le tir hors cadre de Poulaert. Ce n’était que partie remise pour l’attaquant du Pays Blanc dont le missile trouvait la lucarne à la 61e (2-1). Leleu venait confirmer la domination locale en profitant du très beau travail de Mollet et Demuliez: 3-1 à la 73e. Abattu, Soignies ne s’avouait pas vaincu trop vite. Les premières alertes signées Porretta étaient suivies du 3-2 de Veen à la 90e. Réduction du score qui n’empêchait pas Hadrien Morales et ses équipiers de l’emporter ! "Je suis très fier de ce groupe, commentait le capitaine antoinien. On a une magnifique équipe qui, vu les noms qui la composent, pourrait se débrouiller facilement en P3. Tout le monde a fait son taf lors de cette finale. C’est formidable pour le club ! Il y a dix ans, il remportait la Coupe des seniors avec son équipe fanion alors en P2 ; il récidive grâce à ses réserves qui sont les premiers à venir encourager les autres équipes le dimanche au stade. Et les derniers à partir de la buvette ! Ce n’est pas la victoire d’un groupe mais bien de tout un club. Il y a tant de personnes qui sont investies. On leur dédie ce trophée !"