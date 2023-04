Floriano Vanzo s’est imposé en tant que milieu défensif à la RAAL : “J’aime assumer ces responsabilités”

À lire aussi

Pourtant, le Louviérois joue depuis plusieurs semaines à un poste peu habituel, celui de milieu défensif, la place qu’occupait Thomas Vanhecke avant d’être out plusieurs mois. Fiore, Gueulette ou Oukiné (lequel a même été transféré dans le but d’être une solution à la blessure du Carolo) ont été “testés” comme back up de Thomas Vanhecke, dont l’absence s’est vite ressentie, mais c’est l’ancien joueur de Waasland-Beveren qui tient la corde depuis un petit temps.

”Même si, lors du premier match, par rapport aux repères, ce n’était pas si facile”, reconnaît le numéro 10 de la meute de Frédéric Taquin. “C’est un autre positionnement, différent de celui du début de saison mais je m’y fais. En fait, j’apprécie encore car on a beaucoup le ballon. Je prends vraiment du plaisir. J’essaie surtout de toujours mettre mes qualités au service de l’équipe. C’est le plus important.”

Avec toute son expérience et un talent qu’il n’a pas perdu, Vanzo n’a mis que peu de temps à trouver de nouveaux repères. “Le plus dur a été vraiment d’appréhender le repositionnement. Savoir où se placer en reconversion, en perte de balle. Je suis un joueur qui joue beaucoup sur des détails, j’aime bien tout savoir sur la place où je joue”, commente le joueur de 28 ans. “J’ai dû travailler mais après, je sais comment faire une passe aussi. Donc, il n’y avait que le positionnement qui était différent mais j’ai su m’adapter. Le deuxième match, ça allait déjà mieux. Évidemment, je prie pour que Thomas revienne vite, car c’est un super joueur et ce serait pas mal d’évoluer à ses côtés aussi en 6. Ça me plairait bien.”

À lire aussi

Ce rôle de gardien devant la base arrière, ça colle aussi à la mentalité du gaillard et de son vécu dans le monde du ballon rond. “Quand le coach m’a repositionné, j’ai apprécié car ce sont des responsabilités. C’est une place au cœur du jeu, encore plus importante par rapport à mon ancien poste parce qu’offensivement et défensivement, je gère le cœur de l’équipe et ce sont des responsabilités que j’apprécie endosser. Je suis aussi venu pour ça à la RAAL. Je suis un des joueurs les plus âgés, c’est un rôle qui me correspond beaucoup. Quand un des défenseurs monte pour relancer, je suis aussi là pour gérer le repli, la gestion défensive. Je pense qu’on a trouvé un bon équilibre.”

Si la RAAL a empilé les buts ces trois derniers matchs, elle a malheureusement aussi toujours encaissé. Sans véritablement s’en inquiéter. “Que ce soit Ninove ou Tienen, ils ont eu une occasion, un contre qu’ils ont bien manœuvré. Comme on joue haut car l’adversaire nous le permet, ils exploitent bien les contres. Mais le plus important était de pouvoir réagir et de ne pas tomber dans le doute. On est à chaque fois resté confiant et on est revenu avec des bonnes intentions. Et puis, je suis content pour les attaquants qui marquent. Les éléments offensifs ont été critiqués car on ne marquait pas. C’est bien aussi pour eux de pouvoir répondre sur le terrain, ça les met en confiance aussi.”