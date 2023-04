Le Friends Running Tour, sur la pointe des pieds

”L’idée n’était pas de créer ce nouveau challenge contre qui que ce soit”, lance d’entrée Kevin Ataty, le secrétaire du FRT. “On s’est dit plutôt petit à petit et de voir après trois-quatre ans si on atteint nos objectifs. Par exemple, hors Jogging de La Louvière, si on peut avoir une moyenne de 200-250 participants, on sera content et on essaiera de faire mieux l’année prochaine.” Une nouveauté qui aurait pu aussi être délicate à mettre en place vu le nombre de compétitions possibles pour les coureurs. Entre Challenge du Hainaut, Acrho, Soignies, Delhale, du Babrant… ils ont le choix. “C’est aussi pour ça qu’on a mis du temps à se lancer mais on veut faire ça petit à petit sans entrer en concurrence avec leurs dates car ça ne serait pas constructif pour nous.”

Après la Balad’Arena de Braine-le-Comte, la Diablotyne ce week-end, le FRT ira à Seneffe. Un tour de la région du Centre au cœur du projet. “Pour l’instant, on est à huit étapes mais l’idée serait d’aller à 12 comme le nombre de communes de Centropôle qui est notre partenaire. On veut mettre en avant le patrimoine mais en même temps, le projet est centré sur des valeurs : l’inclusion des personnes handicapées, travailler avec les écoles pour les enfants.”