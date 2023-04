”Si on est éliminé, ce sera une catastrophe”, affirme Kevin Chavepeyer. “Atteindre la finale, c’est obligatoire même si pour Eeklo (NdlR avant-dernier en championnat), ce sera aussi le match de l’année et ils seront pas mal encouragés comme leur équipe dames est aussi en lice et jouera à Alost.”

L’ENL tourne autour de la Coupe depuis pas mal de temps et aimerait bien effacer de ses esprits la défaite contre Anvers il y a quelques années. “Avoir hérité d’Eeklo est un bon tirage car on aurait pu tomber sur Mouscron qui le candidat tout-puissant pour le titre en championnat. Mais malheureusement, je dois dénombrer cinq absents pour suspension (Numa Matthys), vacances ou blessures (Bouché, Vreux, Huart). Je ferai appel à un U17 et un 15 pour renforcer le groupe samedi. On a bien préparé, ils savent ce qu’il faut faire. Il n’y a plus qu’à valider !”

La finale est programmée, toujours à Alost, le 27 mai. Entre-temps, les playoffs se joueront en championnat avec l’ENL… Actuellement 3e, à 4 points de Mouscron, elle est toujours en lice pour le titre. “Mais ce sera difficile d’aller chercher Mouscron. L’objectif sera surtout de gagner une place et de passer Malines.”