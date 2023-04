Alessandro Cordaro avant Mons-Crossing, le match du titre : “Il faut y aller le couteau entre les dents”

Avec l’engouement qui règne actuellement depuis quelques jours, les Dragons essaient de rester concentrés sur leur objectif. “Dans le vestiaire, on est calme. On sait qu’il y a quelque chose qui se prépare mais le discours est qu’on doit garder les pieds sur terre. En face, on n’aura pas une équipe facile à jouer. Il faudra rester vigilant mais on en est conscients.”

Classement du RAEC Mons ©IPM Graphics

Ce dimanche, le groupe de Dante Brogno peut offrir à tous les supporters et la direction ce qu’ils attendent depuis trois ans. Pourtant, le début de saison n’était pas à la hauteur des attentes. “Moi j’y croyais car il y avait de la qualité dans le noyau. On a connu des moments difficiles mais la tension qui s’est installée autour de l’équipe entre le coach de l’époque et la direction, elle s’était un peu déplacée chez nous. L’arrivée de Dante a fait du bien, on avait besoin de ce changement et de sa griffe.”

Le mercato hivernal a surtout apporté de la plus-value à l’équipe et là, aussi, ça s’est tout de suite vu. “Au début, Dante, il a fait avec l’équipe qu’il avait mais ils ont bien fait de viser des transferts et ils ont tout de suite apporté un plus. L’intégration a été rapide, la mayonnaise a tout de suite pris”, s’enthousiasme celui qui ne compte pas encore raccrocher les crampons. “En tant que capitaine, je suis fier qu’on ait pu les intégrer comme ça, on a vraiment montré qu’on était une équipe.”