Frédéric Taquin se méfie de Knokke : “Un autre style de jeu que les dernières semaines” (+ INFOS NOYAU)

”On s’attend à un beau match car Knokke, c’est une équipe assez offensive”, commente Frédéric Taquin. “C’est un football porté vers l’avant. Là-bas, en pleine semaine en tout début de saison, ça n’avait pas été simple mais on avait gagné 0-3. Les deux équipes ont évolué depuis et on est surtout dans une bonne spirale. C’est un adversaire coriace, ils sont coutumiers du Top 5. C’est une équipe du Top qui propose un jeu différent des trois dernières semaines où on avait affronté des blocs plus bas, plus attentistes. Ils ont de bons joueurs en plus : Ghesquierre, Sula et Gabriel Lemoine qui est en forme.”

Et puis, c’est l’occasion pour la meute de faire le carton plein sur une surface de jeu qui colle parfaitement à leur animation et qu’elle connait par cœur. Dès le prochain match à la maison, ce sera le retour au Tivoli.

”En première partie de saison, le Tivoli était nickel et on était d’ailleurs sur notre élan mais le terrain se dégrade : la météo et le fait que deux équipes évoluent dessus. Du coup, le jeu est moins rapide, moins fluide. On a perdu des points là-bas qu’on n’aurait jamais perdus ici à Saint-Julien. Quand le terrain du Tivoli est nickel, c’est comme à Saint-Julien. Avec notre déménagement à Bracquegnies pour les huis clos et le fait que l’URLC joue deux matchs de suite en déplacement, on remet la pelouse du Tivoli en état, on l’entretient.”