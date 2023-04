Cinq buts en trois matchs, dix en 2023 : Mohamed Soumaré est-il devenu le goleador que la RAAL recherchait tant ?

”Je n’ai jamais marqué autant en une saison”, sourit l’attaquant de 26 ans qui espère bien ne pas s’arrêter-là. “Honnêtement, je ne cracherai pas dessus évidemment. Mais ce n’est pas le plus important. D’abord, nous devons gagner les matchs et si je peux apporter une pierre en plus à l’édifice, je ne m’en priverai pas. Je n’ai toutefois pas de chiffre en tête sauf d’en marquer le plus possible.”

Le n°9 de la meute a surtout marqué 10 buts depuis Rupel Boom, le 7 janvier. Il s’est donc montré très en réussite en 2023. “Je n’ai pas vraiment d’explication. La vie d’un attaquant est ainsi faite, entre périodes difficiles et faciles”, souffle celui qui a connu deux blessures en première partie de saison (déchirure à la cuisse et fissure au ménisque). “Les blessures jouent c’est clair. À mon poste, tu dois être à 100 %, il demande beaucoup d’explosivités. Rien qu’en perdant 10 %, tu vois déjà la différence dans les accélérations, les courses. Tu ne tentes pas forcément les frappes de la même manière. J’ai pas mal d’expérience et la maturité m’aide aussi autour de ces bons équipiers.”

guillement "Si je peux apporter une pierre supplémentaire à l'édifice, je le ferai."

Désormais, le contingent offensif est plus épargné par les blessures, à l’exception du malheureux Azevedo, et les arrivées de Pau et de Bangoura ont accru la concurrence dans un groupe qui salue le retour d’un Badibanga très épanoui. Momo suit donc la tendance générale. “Le fait que l’animation offensive tourne bien est important car on ne joue pas tout seul. C’est un travail d’équipe et ça facilite les choses s’il y a plusieurs atouts offensifs.”

Arrivé à la RAAL à l’été 2021, le Bruxellois a l’objectif de retrouver la D1B, un niveau qu’il avait connu avec Virton et qui correspond aux qualités qu’il présente actuellement. “Si j’y arrive avec la RAAL, ce serait un retour triomphal”, rigole celui qui avait signé pro à Anderlecht jeune. “C’est en tout cas un challenge après avoir mis le foot un peu entre parenthèses après une saison solide à Virton (NdlR : il s’était retrouvé sans contrat). Quand je suis arrivé à la RAAL en D2ACFF, j’avais un peu mis le foot de côté. J’avais d’ailleurs repris des études en ingénieur de gestion (NdlR : il va valider le reste des cours de BAC 1). Je ne veux toutefois pas parler de revanche si je remonte.”