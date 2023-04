Les Loups sur leur lancée

À l’entame du second quart d’heure, Lambo fêtait dignement sa sélection et ouvrait la marque. L’intéressé rééditait juste avant la pause et on se disait que la messe était d’ores et déjà dite.

Si la seconde période débutait de la même manière, un réaménagement tactique des visiteurs posait cette fois quelques petits soucis aux locaux. Bien que toujours dominants, ils avaient un peu plus de mal à trouver les bonnes combinaisons, se permettaient de vendanger quelques opportunités et ne parvenaient pas à se mettre définitivement à l’abri d’une mauvaise surprise.

Il n’en reste que ce quatrième succès de rang ne devait absolument rien à personne et que si les Loups s’étaient sans doute montrés un peu moins réalistes que de coutumes, la gestion de leur avantage était parfaitement opérée. “Durant une bonne heure tout fut quasi parfait autant dans la construction que sur le plan défensif et cela sans doute face à la plus belle équipe de la série. Je soulignerai aussi la prestation de Lambo qui a su se montrer très patient et travailleur et qui en a été récompensé ce soir.”, concluait Fred Taquin.