Binche s'impose contre l'Union B, un succès acquis avec les tripes

Légitimement très prudent et alignant carrément cinq défenseurs en ligne, Binche entamait on ne peut mieux les débats avec un joli but de Mba, à la 8e minute. Dès ce moment, l’envie et la rage qu’affichaient les Lions locaux devenaient exemplaires. Chaque ballon était disputé et si l’académisme n’était pas toujours présent la volonté ne faisait jamais défaut.

Après la pause, les jeunes Unionistes se montraient de plus en plus conquérants et sans, dans les buts, un Damien Lahaye au meilleur de sa forme, ils auraient très bien pu revenir au score sans que personne ne trouve vraiment à y redire tant leur football bien construit séduisait.

Mais la jeune garde binchoise donnait le meilleur d’elle-même en chassant chaque ballon et ne cédant pas le moindre centimètre de terrain à leurs hôtes le tout avec abnégation et courage. “Pour tout vous dire, j’étais du genre dubitatif avant le coup d’envoi car être privé d’autant de défenseurs d’un coup ne prêtait pas à l’optimisme mais une fois la machine mise en place nous n’avons plus rien lâché. Les gars ont été extraordinaires et les gamins ont fait parfaitement le job. Débarquer ainsi dans un groupe n’est pas une mince affaire, mais ils l’ont fait. Chapeau à eux.”, concluait le quarantenaire gardien des Binchois assurément pour beaucoup dans le succès des siens.