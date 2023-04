Avant la phase des playoffs en championnat où les Loups viseront la deuxième place derrière Mouscron, les Louviérois ont décroché leur qualification à Alost face Eeklo.

Un adversaire sur papier à leur portée mais qui leur a tout même résisté jusqu’en fin de match. La rencontre a été très serrée et équilibrée jusqu’à un penalty à quelques minutes de la fin du match pour Eeklo. L’arrêt de Dylan Magagnin a alors permis à l’ENL de marquer dans la foulée et de réaliser enfin le break.

”C’est le tournant du match”, souffle Kevin Chavepeyer qui a pu compter sur un Tanguy Godeau solide défensivement et offensivement. “On a eu des grosses occasions pour faire le break plus tôt mais on les ratait et Eeklo en a bien profité pour rester collé à nos basques. Mais rapidement, physiquement, on les a sentis diminués. Ils ne faisaient plus les efforts de la même façon, ça devenait surtout du 1 contre 1. On a eu un bon moment en défense qui a alors fait la différence.”

Désormais, les Loups sont toujours en lice pour le doublé Coupe-championnat même si c’est la Coupe qu’ils visent. “Mouscron peut être champion rapidement”, sourit le coach louviérois. Place aux playoffs à partir du 29 avril, une fin de saison en championnat qui permettra à l’ENL de préparer au mieux la finale de Coupe… contre Mouscron, l’une des plus fortes équipes de la saison, le 27 mai. “On partira outsider c’est clair mais sur un match, tout peut arriver.”