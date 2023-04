Gabriel Lemoine, se poser enfin et réussir

À 22 ans seulement, Gabriel Lemoine, authentique louviérois, le parcours est déjà long et atypique. L’US Centre, Mons, Bruges, Bordeaux et la D1 autrichienne sont autant d’étapes dans son cursus. À l’aube de la saison, il revenait au bercail, à la RAAL convaincu que son apprentissage et l’expérience accumulée l’aideraient à s’imposer. “Seulement voilà, je n’ai véritablement jamais reçu ma chance et mon frère qui évolue à Lommel (D1B) m’a indiqué que Knokke cherchait un attaquant et c’est ainsi qu’au mercato hivernal je me suis retrouvé “prêté” ici. L’intégration s’est faite très aisément d’autant que je manie très bien le néerlandais. J’ai été souvent titulaire et l’entente avec mes partenaires est excellente. Je veux d’ailleurs ne pas trop penser à la suite car je veux finir le boulot correctement. Mon ambition est forcément importante et je souhaite jouer le plus haut possible. J’aimerais aussi trouver un club au sein duquel je pourrais me fixer et m’identifier. J’ai déjà beaucoup voyagé.”, entamait un garçon plutôt timide mais qui sur le terrain pèse énormément tant par sa taille et sa vivacité que son aisance technique et qui n’a pas quitté le Tivoli en excellent terme. Pourtant Fred Taquin ne semble pas lui en avoir tenu rigueur. “Gaby a raison quand il dit qu’il n’a pas reçu sa chance mais lorsque celle-ci se présentait, il était soit malade ou blessé. Je reste convaincu que son profil avait sa place chez nous et je me félicite qu’il ait trouvé du temps de jeu et de la confiance à Knokke.”

En attendant, faute d’avoir trouvé un logement à la côte, Gabriel se tape trois fois par semaine les 180 km qui le séparent de la capitale du Centre à la Côte en attendant des jours meilleurs.