Toujours en revalidation, Marino Di Chiello loupera ses retrouvailles avec le Tivoli lors de URLC – Binche

Mais son aventure à Vachaudez a vite pris une tournure tout aussi médicale. Rapidement, il se blessait gravement : Ligament croisé antérieur et lésion du ménisque externe. Aussitôt avait-elle commencé que sa saison était déjà terminée.

”Peut-être ai-je trop vite repris en intensité”, se demande celui qui est diplômé en éducation physique et qui termine cette saison une spécialisation. “C’est peut-être lié à une blessure aux ischios lors de l’accident de Strépy. Mais grâce à ma spécialisation, je comprends un peu mieux les choses. J’apprends et ne commettrai plus les mêmes erreurs.”

Cinq mois et une semaine plus tard, il a repris le chemin des entrainements mais il ne peut pas encore tout faire. “Ça doit être sur terrain stable alors le mardi, je rejoins le groupe à Leval sur le synthétique. Je fais mes exercices sur le côté mais il est important d’être auprès de mes équipiers.”

Son objectif sera d’enfin redevenir joueur de foot et d’être prêt pour la saison prochaine. Même si le club n’a pas encore annoncé publiquement qu’il sera toujours Binchois la saison prochaine, son destin semble lié à Vachaudez.

”J’ai eu des discussions avec la direction et je suis heureux de pouvoir continuer là-bas”, sourit le joueur de 21 ans. “C’est un club familial et ils m’ont beaucoup soutenu depuis ma blessure. Rester à Binche et être performant pour eux la saison prochaine, c’est une façon de les remercier de leur soutien. Et puis, à Binche, c’est un club intelligent. On sent qu’il y a une volonté de grandir mais étape par étape.”

En attendant son retour, il prendra place en tribunes au Tivoli, coincé entre les Ultras Cool de l’URLC qui l’ont applaudi il y a un an et les Ultras de Binche qu’il a découvert cette année. Il mettra sa déception de côté le temps du match. “Ce sera un bon match de foot. Je loupe mes retrouvailles avec le Tivoli mais je crois que le terrain de Vachaudez convient mieux à mon style de jeu.”