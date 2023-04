Mais les joueurs de Stéphane Monnier pourraient être champions sans jouer. Honnelles a en effet déclaré forfait pour la rencontre de dimanche à Neufvilles, offrant la victoire aux Neufvillois.

L’attente sera désormais encore plus grande et stressante dans le camp de l’US Neufvilles qui ne jouera pas ce dimanche. En effet, deux points séparent Neufvilles, le leader, de Naast et Jemappes, les deuxièmes à égalité de points et qui s’affrontent ce dimanche. Il ne reste que deux matchs à jouer avec la journée de ce dimanche.

Avec un scénario favorable, Neufvilles peut donc retrouver la P1 dimanche.