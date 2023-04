Pour préparer le match à la Neuville, la RAAL s’est entrainée au stade Vachaudez à Binche (+ NOYAU)

Un adversaire à prendre au sérieux malgré leur 15e place. “Depuis l’arrivée de Defays, ils restent sur un bon bilan”, explique Frédéric Taquin. “Il leur a fait du bien. Il a simplifié beaucoup de choses, c’est plus efficace, il les a fait grandir tactiquement. Ils sont costauds. Le bilan comptable est solide ces 4-5 derniers matchs. Ils sont en place et ils gagnent des points. En plus, ils sont pleins d’énergies, ils sont toujours en représentation. Ce n’est jamais facile de jouer une équipe où ça joue toujours à fond. Contrairement à d’autres équipes, ils ne sont pas en roue libre malgré la fin de saison.”

Entraînement sur de l’herbe

En plus d’affronter un adversaire aux dents longues, les Loups vont devoir gérer un autre paramètre : le terrain. Depuis quatre matchs, ils ont enchainé les sorties sur synthétique (trois fois à la Wolves Academy) et la victoire à Ninove. À la Neuville, ils savent qu’ils vont trouver une surface de jeu bien différente. Et ils ont toujours en mémoire leur dernière rencontre là-bas… contre l’Olympic.

”C’est un terrain en herbe et ce n’est pas forcément le meilleur de la série”, commente le coach. “On a donc été s’entrainer ce vendredi au stade Vachaudez à Binche. On les remercie d’ailleurs. C’est en herbe et dans les dimensions de la Neuville. Il était important pour les joueurs de retrouver des repères sur de la terre et de l’herbe. Ne pas le faire aurait été une erreur. Le faire au Tivoli n’était pas envisageable car deux équipes évoluent là.”

Une séance qui a ravi les joueurs et leurs mollets. “C’était le trop. La rosée du matin, l’herbe un peu mouillée, ça fuse”, sourit Louka Franco. “Franchement, c’était le top. On a d’autres sensations, d’autres rebonds. Il fallait se préparer pour demain. Après, c’est à nous de s’adapter aux conditions et au jeu d’en face. À nous d’être intelligents.”

Les Francs Borains toujours dans le viseur

Alors que le verdict des licences est venu rythmer l’actualité, le staff et l’équipes ne se sont jamais préoccupés de ça. “Parce qu’on sait à quel point ça bosse”, lance le coach.

À cinq matchs de la fin, ils ne sont toutefois que quatrièmes et sportivement hors de la montée en Challenger Pro League. Le match Patro-Francs Borains pourrait faire leurs affaires puisque le leader limbourgeois ne peut plus tergiverser s’il veut être champion (il n’a plus que trois points d’avance sur Liège). “À condition qu’on gagne aussi”, rappelle Taquin. “Mais finalement, le match RAAL-Liège pourrait aussi faire l’affaire des Francs Borains si Liège venait à lutter pour le titre jusqu’au bout. En tout cas, connaissant le caractère de compétiteur de Stijnen, le Patro va tout faire pour être champion même s’ils sont assurés du Top 3 et de la montée. Une montée, c’est top. Mais jouer champion, c’est juste extraordinnaire.”

Ces prochaines semaines seront aussi décisives pour le noyau actuel. Même si le club ne sait pas encore s’il montera ou pas en D1B, il a levé l’option d’une petite quinzaine de joueurs. Sans dévoiler les noms. Il faudra ensuite concrétiser tout ça en prolongations après négociations. “Une chose est sûre, on sera encore plus fort la saison prochaine”, affirme le coach.